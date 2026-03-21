Министър Димитър Илиев откри "Рамус София Оупън" 2026

През годините „Рамус София Оупън“ се утвърди като едно от най-престижните и мащабни събития по таекуондо в региона. Той е и доказателство за нарастващия международен авторитет на състезанието. Това заяви министърът на младежта и спорта в служебното правителство Димитър Илиев по време на откриването на 13-ия международен турнир по таекуондо 2026 в София.

Той поздрави организаторите - Таекуондо клуб „Рамус“ и Българската федерация по таекуондо, за усилията им в развитието на спорта и подчерта ролята на подобни събития за възпитаването на младите хора в дисциплина, уважение и силен спортен дух.

Министър Илиев отбеляза, че международни форуми от този ранг утвърждават България като предпочитан домакин на значими спортни събития и насърчават активния начин на живот.

В XIII издание на турнира участват над 1000 състезатели от повече от над 13 държави и над 50 клуба.

„Рамус София Оупън“ се провежда за 13-а поредна година и от създаването си през 2014 г. се утвърждава като едно от най-значимите международни състезания по олимпийско таекуондо в региона. Надпреварата е в зала „Асикс Арена“ в София и включва състезатели от всички възрастови групи.