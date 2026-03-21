Строят допълнителни трибуни за Европейското по лека атлетика в Бирмингам

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов разкри в интервю за Sportal.bg, че домакините на континенталния форум на открито в Бирмингам това лято строят допълнителни трибуни за шампионата заради сериозния зрителски интерес.

“Винаги във Великобритания нещата вървят добре, когато се касае за лека атлетика. Капацитетът на стадиона вече е разпродаден, всички билети са продадени. В момента се изграждат допълнителни трибуни, защото зрителският интерес наистина е огромен. Това още веднъж ще покаже силата на нашия спорт и имиджа на нашия спорт, защото стадионът ще бъде пълен през всичките дни”, каза Карамаринов пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Добромир Карамаринов може да откриете във видеото.

