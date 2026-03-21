Нов голям мач на Радо Росенов на професионалната сцена

Радослав Росенов продължава с перфектната си серия на професионалния ринг. 22-годишният русенец записа трети успех на сцената, след като не даде шанс на опитния унгарец Тамаш Килити.

Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул спечели убедително двубоя им на галавечерта в Хамбург, съобщава БФБокс на официалния си профил във Фейсбук. Нашият национал взе мача с 3:0 съдийски гласа след 6 рунда, в които тотално доминираше.

Двубоят бе в лека категория. Росенов бе заедно със своя личен треньор Съби Събев и Павел Сяров. 5-кратният носител на Купа “Странджа” не изневери на стила си и отново направи шоу за публиката.