Нов голям мач на Радо Росенов на професионалната сцена

Радослав Росенов продължава с перфектната си серия на професионалния ринг. 22-годишният русенец записа трети успех на сцената, след като не даде шанс на опитния унгарец Тамаш Килити.

Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул спечели убедително двубоя им на галавечерта в Хамбург, съобщава БФБокс на официалния си профил във Фейсбук. Нашият национал взе мача с 3:0 съдийски гласа след 6 рунда, в които тотално доминираше.

Двубоят бе в лека категория. Росенов бе заедно със своя личен треньор Съби Събев и Павел Сяров. 5-кратният носител на Купа “Странджа” не изневери на стила си и отново направи шоу за публиката.

Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

  • 21 март 2026 | 10:40
  • 6424
  • 8
Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

Усик посреща Антъни Джошуа в Киев за боксова галавечер

  • 21 март 2026 | 08:54
  • 6861
  • 9
Позволиха на скандална боксьорка да се състезава при жените

Позволиха на скандална боксьорка да се състезава при жените

  • 21 март 2026 | 01:33
  • 2124
  • 1
Габриела Димитрова спечели първи медал в кариерата си от Голям шлем по джудо

Габриела Димитрова спечели първи медал в кариерата си от Голям шлем по джудо

  • 20 март 2026 | 20:26
  • 849
  • 0
Жан Силва гарантира нокаут срещу Александър Волкановски при мач за титлата в UFC

Жан Силва гарантира нокаут срещу Александър Волкановски при мач за титлата в UFC

  • 20 март 2026 | 20:23
  • 1005
  • 0
Тацуро Таира: Трябва да спечеля титлата на UFC за Япония

Тацуро Таира: Трябва да спечеля титлата на UFC за Япония

  • 20 март 2026 | 18:48
  • 756
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) 1:3 Арда

Септември (Сф) 1:3 Арда

  • 21 март 2026 | 13:20
  • 5072
  • 3
11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (София)

11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (София)

  • 21 март 2026 | 14:02
  • 88
  • 0
Труден тест за Левски

Труден тест за Левски

  • 21 март 2026 | 06:49
  • 11196
  • 78
Съставите на Брайтън и Ливърпул, Слот е направил две промени

Съставите на Брайтън и Ливърпул, Слот е направил две промени

  • 21 март 2026 | 13:39
  • 979
  • 1
ФИФА отново удари по Берое

ФИФА отново удари по Берое

  • 21 март 2026 | 12:37
  • 3590
  • 4
Шест вълнуващи битки във Втора лига

Шест вълнуващи битки във Втора лига

  • 21 март 2026 | 10:30
  • 3218
  • 1