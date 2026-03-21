  • 21 март 2026 | 08:19
Два финала за България при жените на турнира в Атина

Дара Стоянова, Олександра Шалуева и Алекса Рашева се представиха на ниво в първия ден на 11-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в гръцката столица Атина. Българките стартираха участието си в многобоя с първите два уреда - обръч и топка.

Шалуева показа стабилност и в двете си излизания на килима, и с общ сбор от 51.050 (26.100 на обръч и 24.950 на топка) заема временната четвърта позиция в многобоя. Грацията, водена от Силвия Стойнева, намери място и сред най-добрите осем на топка с четвърти по сила резултат.

Дара Стоянова започна със силна композиция на обръч - 27.100, но допусна неточности при изпълнението си с топка (23.700). Така с 50.800, тя се нарежда седма и се класира за финала на обръч с втори резултат.

Алекса Рашева допусна грешки и в двете си композиции и с 43.250 (22.650 на обръч и 20.600 на топка) заема временното 41-о място в многобоя.

Съдия за България на турнира е Цвета Кузмова. Днес предстоят съчетанията с бухалки и с лента.

Снимка: БФХГ

Още от Гимнастика

Две българки се класираха за финалите в Любляна

  • 20 март 2026 | 19:50
Гимнастичката с български корени Мариана Сартори тренира при Силвия Митева

  • 20 март 2026 | 14:52
България е сред лидерите в „Гимнастика за всички“, София ще бъде домакин на престижния форум „World Gym for Life Challenge 2029“

  • 20 март 2026 | 02:27
Росина Атанасова: Експериментално съдийство ще бъде тествано за първи път по време на СК в София, обяви генералният секретар на БФХГ

  • 19 март 2026 | 15:20
Българските състезателки са напълно готови за Световната купа по художествена гимнастика в София

  • 19 март 2026 | 15:18
Весела Димитрова за новите си съчетания: Ужасно много си ги харесвам!

  • 19 март 2026 | 14:39
Труден тест за Левски

  • 21 март 2026 | 06:49
Здрав сблъсък между ЦСКА 1948 и Локомотив (Сф) в Бистрица

  • 21 март 2026 | 07:20
Септември търси край на кошмарната си серия срещу Арда

  • 21 март 2026 | 07:46
Ливърпул с шанс да атакува топ 4

  • 21 март 2026 | 06:34
Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

  • 20 март 2026 | 23:59
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
