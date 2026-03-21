Два финала за България при жените на турнира в Атина

Дара Стоянова, Олександра Шалуева и Алекса Рашева се представиха на ниво в първия ден на 11-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в гръцката столица Атина. Българките стартираха участието си в многобоя с първите два уреда - обръч и топка.

Шалуева показа стабилност и в двете си излизания на килима, и с общ сбор от 51.050 (26.100 на обръч и 24.950 на топка) заема временната четвърта позиция в многобоя. Грацията, водена от Силвия Стойнева, намери място и сред най-добрите осем на топка с четвърти по сила резултат.

Дара Стоянова започна със силна композиция на обръч - 27.100, но допусна неточности при изпълнението си с топка (23.700). Така с 50.800, тя се нарежда седма и се класира за финала на обръч с втори резултат.

Алекса Рашева допусна грешки и в двете си композиции и с 43.250 (22.650 на обръч и 20.600 на топка) заема временното 41-о място в многобоя.

Съдия за България на турнира е Цвета Кузмова. Днес предстоят съчетанията с бухалки и с лента.

