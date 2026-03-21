Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Позволиха на скандална боксьорка да се състезава при жените

Позволиха на скандална боксьорка да се състезава при жените

  • 21 март 2026 | 01:33
  • 49
  • 0
Позволиха на скандална боксьорка да се състезава при жените

Олимпийската шампионка по бокс Лин Ю-тин получи разрешение да се състезава в женска категория на състезания по егидата на Световната боксова федерация след обжалване от Тайванската федерация, съобщи управителният орган на спорта, цитиран от Ройтерс.

30-годишната Лин беше в центъра на ожесточен спор за допустимост по пол заедно с алжирката Имане Хелиф на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където и двете боксьорки спечелиха олимпийско злато.

Управителният орган на Световния бокс обяви миналата година, че жените боксьорки на световните първенства ще трябва да се подложат на задължителни тестове за полов признак, като част от нова политика за допустимост, като след това Лин избра да не се състезава в турнира.

World Boxing потвърди, че Лин ще има право да се състезава на Азиатското първенство по бокс в Монголия от 29 март до 10 април.

„Можем да потвърдим, че боксьорката има право да се състезава в женската категория на състезанията на World Boxing“, се казва в изявление.

„Ние ценим начина, по който са подходили към процеса на обжалване, и тяхното признание за изискването на World Boxing да гарантира, че политиката за допустимост, която е предназначена да осигури безопасност и спортна почтеност, е правилно приложена и спазвана.

Лин и Хелиф не са се състезавали в официални международни събития след Олимпийските игри.

Следвай ни:

Виж всички

