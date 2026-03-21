Панатинайкос обърна Цървена звезда с Милър-Макинтайър след блестяща последна четвърт

В напрегнат двубой от Евролигата Панатинайкос успя да надделее над Цървена звезда с 82:74 (20:27, 21:21, 14:14, 27:12), въпреки че изоставаше в голяма част от мача. "Детелините" изиграха перфектна последна четвърт, в която направиха знаменит обрат стигнаха до успеха. За гостите българският национал Коди Милър-Макинтайър бе близо до дабъл-дабъл, завършвайки мача с 9 точки, 6 борби и 10 асистенции за близо 30 минути игра.

Цървена звезда започна по-силно мача и след първата четвърт поведе с 27:20.

След това сърбите поддържаха тази преднина, като дори в третата четвърт вдигнаха разликата на над 10 точки при 62:50 в своя полза.

В последната част обаче импулсът в мача се промени изцяло. Публиката се включи в уравнението и Панатинайкос пое контрола. В началото на четвъртата четвърт домакините направиха серия от 14:3, включваща четири тройки, три от тях на Нън, за да поведат с 69:65. След това гърците продължиха да увеличават преднината си, а гостите изглеждаха разклатени и не можеха да отговорят на натиска. В крайна сметка ПАО довърши съперника си и стигна до крайното 82:74 в своя полза.

Найджъл Хейс-Дейвис бе героят на мача, като завърши с 20 точки, 2 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки. Не по-малка роля за успеха на ПАО имаше и Кендрик Нън със своите 20 точки, 3 борби и 1 асистенция.

За Цървена звезда най-резултатен бе Джаред Бътлър с 15 точки и 5 асистенции. Джоел Боломбой и Шима Монек добавиха по още 12 точки за гостите.

След този резултат двата тима са с абсолютно изравнени показатели в класирането от 18 победи и 14 загуби, като заемат съответно 8-ото и 9-ото място в таблицата.