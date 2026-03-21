  • 21 март 2026 | 01:00
Панатинайкос обърна Цървена звезда с Милър-Макинтайър след блестяща последна четвърт

В напрегнат двубой от Евролигата Панатинайкос успя да надделее над Цървена звезда с 82:74 (20:27, 21:21, 14:14, 27:12), въпреки че изоставаше в голяма част от мача. "Детелините" изиграха перфектна последна четвърт, в която направиха знаменит обрат стигнаха до успеха. За гостите българският национал Коди Милър-Макинтайър бе близо до дабъл-дабъл, завършвайки мача с 9 точки, 6 борби и 10 асистенции за близо 30 минути игра.

Цървена звезда започна по-силно мача и след първата четвърт поведе с 27:20.

След това сърбите поддържаха тази преднина, като дори в третата четвърт вдигнаха разликата на над 10 точки при 62:50 в своя полза.

В последната част обаче импулсът в мача се промени изцяло. Публиката се включи в уравнението и Панатинайкос пое контрола. В началото на четвъртата четвърт домакините направиха серия от 14:3, включваща четири тройки, три от тях на Нън, за да поведат с 69:65. След това гърците продължиха да увеличават преднината си, а гостите изглеждаха разклатени и не можеха да отговорят на натиска. В крайна сметка ПАО довърши съперника си и стигна до крайното 82:74 в своя полза.

Найджъл Хейс-Дейвис бе героят на мача, като завърши с 20 точки, 2 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки. Не по-малка роля за успеха на ПАО имаше и Кендрик Нън със своите 20 точки, 3 борби и 1 асистенция.

За Цървена звезда най-резултатен бе Джаред Бътлър с 15 точки и 5 асистенции. Джоел Боломбой и Шима Монек добавиха по още 12 точки за гостите.

След този резултат двата тима са с абсолютно изравнени показатели в класирането от 18 победи и 14 загуби, като заемат съответно 8-ото и 9-ото място в таблицата.

Везенков: Стараем се да постигнем нещо голямо

Везенков: Стараем се да постигнем нещо голямо

  • 20 март 2026 | 01:37
  • 1168
  • 1
Димитрис Итудис: Бяхме сериозни още от самото начало, доминирахме и натрупахме голяма преднина

Димитрис Итудис: Бяхме сериозни още от самото начало, доминирахме и натрупахме голяма преднина

  • 20 март 2026 | 01:23
  • 1354
  • 0
Кеслър Едуардс: Треньорът ни предупреди да подходим много сериозно към мача

Кеслър Едуардс: Треньорът ни предупреди да подходим много сериозно към мача

  • 20 март 2026 | 01:01
  • 1285
  • 0
Матю Морган: У дома сме един отбор, навън - съвсем различен

Матю Морган: У дома сме един отбор, навън - съвсем различен

  • 20 март 2026 | 00:42
  • 1027
  • 2
Леви Рандолф: Обграден съм от страхотни играчи и това прави работата ми по-лесна

Леви Рандолф: Обграден съм от страхотни играчи и това прави работата ми по-лесна

  • 20 март 2026 | 00:25
  • 1391
  • 0
Шест мача от Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

Шест мача от Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

  • 19 март 2026 | 23:42
  • 5076
  • 0
Виж всички

Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 30231
  • 79
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 19514
  • 44
Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

  • 20 март 2026 | 23:59
  • 10332
  • 60
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 32910
  • 107
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 63909
  • 252
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 32071
  • 28