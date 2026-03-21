Драматични развръзки в днешните мачове от Евролигата

  • 21 март 2026 | 00:31
Днес се изиграха нови четири мача от 33-тия кръг на Евролигата по баскетбол. Повечето от тях бяха изключително оспорвани и драматични, като имаше и интересни резултати.

Първата среща за вечерта донесе и първият трилър. Шампионът Фенербахче се завърна към победите след труден успех със 79:75 над Олимпия Милано.

Още по-голяма драма имаше във втората среща. Жалгирис Каунас излъга Реал Мадрид с 87:85.

Панатинайкос записа убедителна победа с 82:74 над Цървена звезда с Коди Милър-Макинтайър. И тук обаче успехът не дойде лесно и гърците трябваше да правят обрат в последната четвърт.

В последния мач се завърнахме към драмата. Макаби Тел Авив триумфира в гостуването си на Лион-Вильорбан с 89:85.

Още от Евролига

Везенков: Стараем се да постигнем нещо голямо

Везенков: Стараем се да постигнем нещо голямо

  • 20 март 2026 | 01:37
  • 1168
  • 1
Димитрис Итудис: Бяхме сериозни още от самото начало, доминирахме и натрупахме голяма преднина

Димитрис Итудис: Бяхме сериозни още от самото начало, доминирахме и натрупахме голяма преднина

  • 20 март 2026 | 01:23
  • 1354
  • 0
Кеслър Едуардс: Треньорът ни предупреди да подходим много сериозно към мача

Кеслър Едуардс: Треньорът ни предупреди да подходим много сериозно към мача

  • 20 март 2026 | 01:01
  • 1285
  • 0
Матю Морган: У дома сме един отбор, навън - съвсем различен

Матю Морган: У дома сме един отбор, навън - съвсем различен

  • 20 март 2026 | 00:42
  • 1027
  • 2
Леви Рандолф: Обграден съм от страхотни играчи и това прави работата ми по-лесна

Леви Рандолф: Обграден съм от страхотни играчи и това прави работата ми по-лесна

  • 20 март 2026 | 00:25
  • 1391
  • 0
Шест мача от Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

Шест мача от Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

  • 19 март 2026 | 23:42
  • 5076
  • 0
Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 30231
  • 79
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 19514
  • 44
Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

  • 20 март 2026 | 23:59
  • 10331
  • 60
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 32909
  • 107
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 63905
  • 252
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 32071
  • 28