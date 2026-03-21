Драматични развръзки в днешните мачове от Евролигата

Днес се изиграха нови четири мача от 33-тия кръг на Евролигата по баскетбол. Повечето от тях бяха изключително оспорвани и драматични, като имаше и интересни резултати.

Първата среща за вечерта донесе и първият трилър. Шампионът Фенербахче се завърна към победите след труден успех със 79:75 над Олимпия Милано.

Още по-голяма драма имаше във втората среща. Жалгирис Каунас излъга Реал Мадрид с 87:85.

Панатинайкос записа убедителна победа с 82:74 над Цървена звезда с Коди Милър-Макинтайър. И тук обаче успехът не дойде лесно и гърците трябваше да правят обрат в последната четвърт.

В последния мач се завърнахме към драмата. Макаби Тел Авив триумфира в гостуването си на Лион-Вильорбан с 89:85.