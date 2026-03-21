Виляреал отказа Реал Сосиедад с три бързи гола

  • 21 март 2026 | 00:14
Виляреал отказа Реал Сосиедад с три бързи гола

Виляреал спечели с 3:1 домакинството си на Виляреал от 29-ия кръг на Ла Лига. Това бе ценен успех за "жълтата подводница" в битката за топ 4, а в същото време и болезнен удар по амбициите на баските за учасите в Европа. Домакините решиха всичко с три гола за по-малко от половин час, дело на Жерард Морено (7'), Жорж Микаутадзе (15') и Никола Пепе (23'). За гостите точен бе Лука Сучич (47').

Мачът тръгна перфектно за Виляреал, който взе ранна преднина. Още в 7-ата минута Жерард Морено се разписа с глава след центриране от корнер.

В 15-ата минута резултатът бе удвоен. След бързо разиграване топката стигна до Жерард Морено, този път той бе спрян от вратаря Алекс Ремиро, но притичалия Жорж Микаутадзе отбеляза за 2:0.

Домакините направиха преднината си класическа в 23-тата минута. Никола Пепе напредна, освободи си пространство в наказателното поле и отбеляза за 3:0.

Реал Сосиедад намали изоставането си в 47-ата минута, когато лоша намеса на вратаря Луис Жуниор прати топката в краката на Лука Сучич, който отбеляза в опразнената врата.

В 81-вата минута Ори Оскарсон можеше да върне интригата с втори гол за гостите, но той бързо бе отменен заради засада.

Така Виляреал се поздрави с победата и с актив от 58 точки излезе на 3-тото място във временното класиране. Реал Сосиедад остава на 7-ата позиция с 38 точки.

Снимки: Gettyimages

