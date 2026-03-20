Удинезе надхитри Дженоа като гост

Удинезе победи Дженоа с 2:0 в гостуването си на "Луиджи Ферарис" от 30-ия кръг на Серия "А". Така "зебрите" прекъснаха серията си от две поредни загуби и в същото време спряха серията от две поредни победи на своя съперник. Успехът за гостите дойде с голове на Юрген Екеленкамп в 66-ата и Кийнън Дейвис в 96-ата минута.

Дженоа има за какво да съжалява в този мач. Домакините имаха чудесни положения през първото полувреме, пропуснати от Руслан Малиновский и Лоренцо Коломбо.

В 49-ата минута бе отсъдена и дузпа за "грифоните", но имаше намеса на ВАР и след преглеждане на ситуацията съдията реши да промени отсъждането си и отмени наказателния удар.

Удинезе издебна своя шанс в 66-ата минута. Николо Дзаниоло прати остра топка в наказателното поле, а Екеленкамп бе на правилната позиция и с глава порази вратата.

В добавеното време на мача гостите нанесоха и втори удар. Дълъг пас на вратаря намери Кийнън Дейвис, който изскочи зад защитата и хладнокръвно реализира за 0:2.

С тази победа Удинезе събра актив от 39 точки и излезе на 10-ото място във временното класиране. Дженоа пък се намира на 13-тата позиция с 33 точки.

Снимки: Gettyimages