  Ланс отправи предизвикателство към ПСЖ и поведе в Лига 1 след бой над Анже

  • 20 март 2026 | 23:46
Ланс за пореден път показа, че ще бъде основният конкурент на Пари Сен Жермен за титлата в Лига 1 този сезон. "Миньорите" разбиха с 5:1 Анже в домакинството си от 27-ия кръг и оглавиха временното класиране, макар и с два мача повече от парижани.

Флориан Товен даде преднина на домакините на "Феликс Болаер" в 13-ата минута, разписвайки се с удар от движение от близка дистанция.

В 25-ата минута резултатът бе удвоен. Играчите в жълто се възползваха от грешка на съперника при изнасяне на топката, Товен пресече пас пред наказателното поле и изведе Одсон Едуард, който преодоля защитник и елеганто копна топката над плонжа на вратаря за 2:0.

Класическото 3:0 бе оформено в 39-ата минута, когато Мамаду Сангаре се разписа с прекрасен изстрел от далечна диснанция.

В 48-ата минута Одсон Едуард добави втори гол на сметката си. Той бе изведен в коридор, финтира защитник и чукна топката в далечния ъгъл за 4:0.

Анже върна едно попадение в 62-рата минута. Ларой Машин засече центриране отдясно на Лилиан Раолисоа

В 72-рата минута обаче Ланс заби пето попадение, което бе и най-красивото в мача. Абдала Сима центрира отдясно и Матийо Юдол с акробатичен удар порази вратата за 5:1.

С този успех Ланс събра актив от 59 точки и излезе на 1-вото място с две повече от ПСЖ, който обаче е с два мача по-малко в актива си. Анже остава на 12-ата позиция с 32 точки.

Снимки: Imago

