Балтанов: Страхотна реакция след загубата от Ботев (Враца)

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов похвали футболистите си след успеха с 1:0 над Славия.

„Важна победа, но ме радва реакцията на отбора след загубата от Ботев Враца. Всеки мач е важен. Ще се борим докрай за топ 8 и ще опитаме да победим във всички мачове. Поздравих момчетата. Почти всяка тренировка имаме завършване на атаките, но днес просто не се получи. Франклин Маскоте ни е основен футболист, но трябва да даваме шансове на Сами, защото е страхотно момче. Трябва да си починем, защото се насъбра умора. Ще изиграем една контролна среща в края на седмицата“.