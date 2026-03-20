Наумов: Правим каквото можем за топ 8, за мен е голяма чест да играя за България

Вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов направи силен мач при победата на неговия отбор с 1:0 като гост на Славия.

“Много важни точки. Изгубихме предния мач срещу Ботев (Враца) и сега един вид се реваншираме на феновете. Правим каквото е възможно, за да влезем в топ 8. Беше трудно с оглед на предния ключов мач, който загубихме", каза Наумов, който сподели и мнението си за предстоящото турне на България в Индонезия.

"Винаги за мен е голяма чест да играя за България. Бил съм капитан на 19-годишните, играл съм за младежите и първия отбор. Очакванията ми са да покажем най-доброто лице, да се подобряваме и да върнем хората на трибуните", допълни Наумов, който получи повиквателна за националния отбор след известно отсъствие.