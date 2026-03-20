Погба поднови тренировки

Пол Погба поднови тренировки, след като се възстанови от контузия в прасеца. Днес той се включи в заниманието на Монако наравно със съотборниците си. Бившият играч на Манчестър Юнайтед и Ювентус ще пропусне мача срещу Лион през уикенда, а надеждите са по време на паузата за националните отбори той да влезе в ритъм и да бъде на линия след тово.

33-годишният халф се завърна на терена след двугодишно отсъствие през ноември. Той игра само в три мача, в които влезе като резерва и за последно участва в официален мач на 5 декември.

Look who’s back! Paul Pogba training with the first-team in La Turbie this morning. #ASMonaco pic.twitter.com/T4cluEQ3AG — Luke Entwistle (@LukeEntwistle) March 20, 2026