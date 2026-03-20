Тацуро Таира: Трябва да спечеля титлата на UFC за Япония

За Тацуро Таира залогът в UFC 327 е много по-голям от шампионски пояс.

Таира (18-1 MMA, 8-1 UFC) ще се изправи срещу шампиона в категория муха Джошуа Ван (15-2 MMA, 9-1 UFC) в основния подгряващ двубой на галавечерта на 11 април в „Kaseya Center“ в Маями. Ако победи, той ще стане първият боец, роден в Япония, който печели титла в UFC.

Други японци преди него, като Каол Уно, Юшин Оками, Киоджи Хоригучи и Хайота Сакураи, са опитвали, но не са успявали. Таира обаче е считан за фаворит от букмейкърите преди сблъсъка с Ван и самият той вярва, че може да се справи с предизвикателството пред него.

„Това е огромна мечта за Япония“, заяви Таира пред MMA Junkie Radio. „Ще спечеля заради всички фенове в Япония. Трябва да спечеля пояса на UFC за Япония.“

26-годишният азиатец знае, че Ван е сериозен противник и ако иска да пробере титлата у дома, ще трябва да използва цялата си мощ.

„Той е най-трудният опонент, срещу когото съм се изправял, защото има силна защита срещу събаряния“, каза Таира. „Но съм се подготвил за всяка ситуация. Вероятно той е най-добрият боец, с когото съм се сблъсквал, особено като се имат предвид младостта, инерцията и енергията, които притежава в момента. Уверен съм в играта си в стойка и на земя, така че искам да го приключа със събмишън. Но не знам какво ще се случи. Фокусиран съм единствено върху това да го довърша"