Джон Фюри: Тайсън е далеч от най-добрите си дни

  • 20 март 2026 | 18:04
Джон Фюри е на мнение, че синът му вече не е боецът, който е бил преди.

Докато Тайсън Фюри се готви да се завърне от поредното си оттегляне за мач срещу Арсланбек Махмудов на 11 април, баща му излезе с твърдение, че отношенията им са напълно разрушени заради външни хора. Освен това той заяви, че Тайсън не е същият боец след серията битки с Дионтей Уайлдър. Джон Фюри подчертава, че не изпитва завист към сина си, тъй като никога не е искал или взимал пари от него, но дава откровената си оценка за кариерата на Тайсън в този момент и обяснява защо Махмудов ще бъде по-труден съперник от очакваното.

„Мисля, че е преминал най-добрите си години“, каза Джон Фюри. „Аз съм човек без филтър. Обичам сина си, но твърде много хора го потупват по гърба и му казват, че е Тарзан, когато той не е Тарзан. Тайсън си отиде след битките с Уайлдър. Това довърши Уайлдър напълно — приключи го, той вече не може да се държи на краката си. Но отне и много от Тайсън. Махмудов, това е проблем. Аз съм първият, който го казва.“

Джон Фюри продължи, като обясни, че разбира желанието на сина си да се тества, но просто вече не притежава качествата, които го правеха такъв проблем за останалата част от дивизията. Комбинацията от размерите и подвижността на Фюри го превръщаше в уникален боксьор в тежка категория.

И макар Тайсън да излезе с резултат 2-0-1 от трите мача срещу Уайлдър, Джон настоява, че всеки удар, който синът му е понесъл в тези битки, е нанесъл необратими щети. С

„Тайсън беше страховит мъж, но когато се биеш три пъти с един от най-тежките удрячи в историята на бокса, това те изтощава и никога не може да бъде възстановено. Никога не можеш да напълниш резервоара така, както е бил преди... (Тайсън) се би със сърце и душа, стигна до предела, даде всичко от себе си. И когато постигна онзи нокаут, на Тайсън не му беше останало нищо след това. Той заложи всичко на карта.“

