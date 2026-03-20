  • 20 март 2026 | 17:55
Янакиев и Стойнов приключиха участието си в Лодз

Националите Димитър Янакиев и Илиян Стойнов приключиха участието си на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в полския град Лодз.

Янакиев загуби в основната схема от Шашват Далал (Индия) с 11:21, 16:21 за 39 минути.

Стойнов, който записа две поредни победи в квалификациите, отстъпи в спор за място в основната схема пред Ким Бруун (Дания) с 15:21, 24:26 в оспорван двубой продължил 49 минути. Българинът водеше с 24:23 във втория гейм, но датчанинът направи серия от три поредни точки и затвори мача.

