Почина легендарният Чък Норис

Легендарният актьор и майстор на бойните изкуства Чък Норис почина на 86 години след внезапен медицински инцидент в Хавай. Той е издъхнал в четвъртък сутринта, според съобщение, публикувано от семейството му в Instagram.

„С натежали сърца споделяме внезапната загуба на нашия обичан Чък Норис вчера сутринта. Въпреки че бихме искали да запазим обстоятелствата в тайна, знайте, че той беше заобиколен от семейството си и си отиде в мир", се посочва в изявлението.

Не е ясно какъв точно медицински инцидент е претърпял актьорът, като се съобщава, че става дума за внезапно и неочаквано заболяване.

Семейството му го почете като „всеотдаен съпруг, любящ баща и дядо, изключителен брат и сърцето на нашето семейство"

Норис се утвърждава като звезда в екшън жанра с филми като „Самотният вълк Маккуейд", „Изчезнал безследно" и „Делта форс", като става най-известен с главната си роля в сериала „Уокър, тексаският рейнджър" (1993–2001).Чък Норис освен актьор е и автор на книги, филантроп и обществена фигура. През годините се превръща и в интернет феномен с т.нар. „Chuck Norris facts" – хумористични твърдения за неговата сила и непобедимост. Екшън героят е и известен майстор в бойните изкуства. Той е основател на собствен стил - Chun Kuk Do (Универсалният път) – бойна система, която обединява елементи от всички дисциплини, които е изучавал.Норис притежава черен колан в различни видове бойни изкуства - Танг Су До (8-ми дан), Таекуондо (8-ми дан) и бразилско жиу-жицу. Преди да стане актьор, той доминира на карате сцената, като печели титлата Световен шампион по карате в средна категория в продължение на шест последователни години (от 1968 до 1974 г.).