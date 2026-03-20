  Селектирани бойци на SENSHI проведоха тренировка на открито

Селектирани бойци на SENSHI проведоха тренировка на открито

Тренировка в необичайна атмосфера за бойците в тежките категории SENSHI се проведе днес на Пантеонa във Варна. Специално избраните бойци на лагера с покани на SENSHI тренираха на открито в морската столица.

В рамките на изтощителна 90-минутна тренировка бойците на SENSHI проведоха спаринги, бягаха спринтове и упражняваха техниките си. 14-те спортисти от 7 държави - Германия, Италия, Румъния, Сърбия, Гърция, Камерун и България тренираха под ръководството на шихан Семи Шилт и Ернесто Хуст.

„Вие не сте тук за мен, не сте тук заради някой друг на този студ. Всеки от вас в момента е тук за себе си. Тренирайте здраво и преследвайте мечтата си“, гласеше част от мотивационната реч на Семи Шилт по време на заниманието.

Лагерът продължава до 22 март с още интензивни тренировки.

