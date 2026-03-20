Това е планираният бюджет на БФС

Българският футболен съюз е заложил бюджет в приходната си част за 2026-а година в размер на 15,307 милиона евро, а разходната част е 15,626 милиона евро, стана ясно на днешния 13-и Редовен конгрес на БФС.

Повече от половината от приходите на централата - 8,7 милиона евро, трябва да дойдат от програми на ФИФА и УЕФА. Разходната част остава със същите приоритети - най-много от бюджета се харчи за националните отбори и за персонала и административно-технически разходи.