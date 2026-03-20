  Един проблем на официалния кантар преди PFL в Мадрид

Един проблем на официалния кантар преди PFL в Мадрид

  • 20 март 2026 | 15:18
Големите мачове за петъчната гала на PFL в Мадрид ще се състоят, но събитието имаше своите проблеми по време на официалния кантар в четвъртък.

Костело ван Стеенис ще се изправи срещу Фабиан Едуардс, докато Professional Fighters League постепенно набира скорост за 2026 година. След успешната им гала в Дубай през следващите седмици предстоят големи събития в Мадрид, Питсбърг и други градове.

И шампионът в средна категория Ван Стенис, и Едуардс влязоха успешно килограмите в четвъртък, както и участниците в подглавната битка Ей Джей Макий, който се завръща в категория перо, и Адам Борич. Линтън Васел и заместникът в последния момент Жозе Аугусто също нямаха проблеми с кантара за двубоя си в тежка категория.

Матис Дюрагрин и Кевин Кордеро обаче не успяха да влязат в категория за мачовете си от предварителната карта.

главен мач за световната титла в средна категория:

Костело ван Стеенис (83.8 кг) vs. #2 – Фабиан Едуардс (83.8 кг)

Подглавен мач в категория перо:

#2 – Ей Джей Макий (65.9 кг) vs. #4 – Адам Борич (66.2 кг)

Мач в полусредна категория:

Франко Теналия (76.1 кг) vs. Ясин Наджид (77.0 кг)

Мач при жените – категория сламка:

Джасинта Остин (52.5 кг) vs. Бенита Ван Родий (52.3 кг)

Мач в тежка категория:

#4 – Линтън Васел (110.0 кг) vs. Жозе Аугусто (118.6 кг)

