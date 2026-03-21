Байерн смята отново да натисне газта срещу Унион (Берлин)

Байерн (Мюнхен) ще посрещне Унион (Берлин) на "Алианц Арена" в мач от 27-ия кръг Бундеслига на 21 март 2026 г. Срещата е с начален час 16:30 и ще бъде ръководена от съдията Патрик Итрих. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в поредния кръг от германското първенство, като домакините ще търсят победа, за да затвърдят позициите си на върха.

Байерн е безапелационен лидер в класирането с 67 точки след 26 изиграни мача, като баварците имат впечатляващо голово съотношение от 93 вкарани и 25 допуснати гола. Мюнхенци допуснаха малка грешка в гостуването си на Байер (Леверкузен) миналия кръг, но сега смятат отново да настъпят газта и да добавят нови три точки в актива си, които да им дадат спокойствие преди паузата за националните отбори.

Унион Берлин заема деветата позиция с 31 точки от същия брой срещи, като берлинчани са отбелязали 31 гола и са допуснали 42.Столичани почти загубиха шансове за място в Европа, а евентуална загуба днес ще сложи окончателно край на надеждите им.

Байерн е в отлична форма, с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Баварците разгромиха Аталанта с 4:1 в Шампионска лига (на 18.03.2026), завършиха наравно 1:1 с Байер Леверкузен в Бундеслига (на 14.03.2026), постигнаха впечатляваща победа с 6:1 като гост срещу Аталанта отново в Шампионска лига (на 10.03.2026), надиграха Борусия Мьонхенгладбах с 4:1 (на 06.03.2026) и победиха Борусия Дортмунд като гост с 3:2 (на 28.02.2026).

Унион показва непостоянна форма с две победи и три загуби в последните си пет срещи. Берлинчани победиха Фрайбург като гост с 1:0 (на 15.03.2026), загубиха от Вердер (Бремен) с 1:4 (на 08.03.2026), претърпяха поражение с 0:1 от Борусия (Мьонхенгладбах) (на 28.02.2026), изненадващо победиха Байер (Леверкузен) с 1:0 (на 21.02.2026) и загубиха от Хамбургер ШФ с 2:3 (на 14.02.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн Мюнхен има предимство с три победи, две равенства и без загуби. Последната среща между тях се състоя на 3 декември 2025 г. в турнира за Купата на Германия, когато Байерн победи с 3:2 като гост. Преди това, на 8 ноември 2025 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 в мач от Бундеслига, а на 15 март 2025 г. също завършиха 1:1. На 2 ноември 2024 г. Байерн постигна убедителна победа с 3:0 като домакин, а на 20 април 2024 г. баварците разгромиха Унион с 5:1 като гост.

Продължават вратарските проблеми на Байерн, който и в този мач ще е без Мануел Нойер (прасец) и Свен Улрайх (слабини). Очаква се под рамката да застане младият Йонас Урбиг. В защита Алфонсо Дейвис е с контузия в задната част на бедото, а Джонатан Та е наказан. Луис Диас и Николас Джаксън също са наказани след червени картони срещу Леверкузен. Джамал Мусиала остава под въпрос заради травма в глезена, а 17-годишният талант Уиздом Опако Майк е аут до края на сезона.

В Унион ситуацията е малко по-добра. Халфът Андрас Шефер е наказан. Леополд Кверфелд се завръща в защитата, но Диого Лейте и Роберт Сков остават под въпрос до последно.