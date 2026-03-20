Гимнастичката с български корени Мариана Сартори тренира при Силвия Митева

  • 20 март 2026 | 14:52
Главният треньор на клуб по художествена гимнастика „Сияние“ от няколко дни работи в София с Мариана Сартори. Гимнастичката се състезава за Бразилия в категория девойки старша възраст, но е с български корени – майка ѝ е българка.

В Бразилия Мариана тренира под ръководството на своя личен треньор - Анна Данеилян, който работи в тясно сътрудничество със Силвия Митева. Именно Митева е създала три от четирите ѝ композиции – на обръч, топка и бухалки. В момента двете усъвършенстват съчетанията, надграждайки всеки детайл и подчертавайки техниката.

Подготовката на младата гимнастичка е насочена към Панамериканското първенство, където тя се бори за място в отбора на Бразилия. За тази цел, докато е в България, тя ще вземе участие в турнира „Съзвездия на красотата“, който се провежда в зала „София“, както и в предстоящото издание на турнира „София къп“, което ще се състои от 3 до 5 април.

