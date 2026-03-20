17-годишен подобри рекорд на Рафаел Надал

Участващият с "уайлд кард" Мойз Куаме заяви, че ще трябва да свикне с големи тенис доста бързо, след като 17-годишният французин победи Закари Свайда (САЩ) на турнира по тенис в Маями, превръщайки се в най-младия, спечелил мач от сериите "Мастърс" 1000 след Рафаел Надал през 2003 година.

Победата на Куаме с 5:7, 6:4, 6:4 в първия кръг над американския квалификант Свайда го направи и първият тенисист, роден през 2009-а или по-късно, спечелил мач от АТР, както и най-младият победител на турнира в Маями.

„Първата ми основна схема на турнир от Мастърс 1000 тук в Маями, това е толкова готино място. Наистина съм щастлив да спечеля този мач и се надявам да мога да спечеля още много. Това е първи път за мен, така че не очаквах всичко това, но ето ме тук. Трябва да свикна и то доста бързо. Дава ми много увереност. Показва ми, че съм на правилния път. Просто трябва да продължа да работя“, каза той пред Tennis Channel.

Куаме спечели две поредни титли от ITF в Азебрук и Бресюр, преди да се класира за първия си турнир от АТП в Монпелие, където премина квалификациите, само за да загуби на старта от Александър Ковачевич.

Номер 385 в света, най-младият играч в топ 900, показа пълния си потенциал в четвъртък и каза, че е бил изумен, когато идолът му Новак Джокович го е поздравил в социалните мрежи.

„Толкова съм нервен. Не знам какво да отговоря. Представете си, че вашият идол ви пише лично съобщение. Това е твърде много за мен. Това е най-готиното нещо на света“, добави той.

Куаме ще се изправи срещу Иржи Лехечка (Чехия) във втория кръг.

Снимки: Imago