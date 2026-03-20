Ива Иванова е полуфиналистка в Египет

На живо: Какви са промените в устава след Конгреса на БФС
  • 20 март 2026 | 13:43
Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 българка победи на четвъртфиналите квалификантката Виктория Мълвил (САЩ) с 6:1, 4:6, 7:5 в мач, продължил 2 часа и 44 минути.

19-годишната Иванова доминираше в първия сет, като на два пъти спечели по три поредни гейма. Във втората част тя имаше аванс от 3:2, но взе само един от следващите пет гейма и съперничката й изравни. В решителния трети сет българката поведе с 5:2, допусна изравняване при 5:5, но показа характер и спечели следващите два гейма, за да се наложи с крайното 7:5.

В спор за място на финала Иванова ще се изправи срещу четвъртата поставена Стефани Джудит Вишер (Нидерландия).

