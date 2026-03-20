На живо: Какви са промените в устава след Конгреса на БФС
Маями Хийт ще освободи гарда Тери Розиър преди старта на плейофите

  • 20 март 2026 | 13:41
Маями Хийт ще освободи гарда Тери Розиър преди началото на плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА) другия месец, съобщава ESPN.

Според американската медия „горещите“ желаят да направят място в състава си преди края на редовния сезон, за да може да се подсилят за най-важната част от сезона. Към момента тимът от Флорида заема осмото място в Източната конференция и изглежда като сигурен участник в плей-ин турнира, в който ще спори за участие в същинските плейофи.

31-годишният играч беше арестуван през октомври по подозрение, че е участвал в нелегални залози на мачове от НБА и че си е присвоил милиони от нерегламентирана игра на покер. Оттогава Розиър не се е състезавал за отбора си, след като му беше повдигнато обвинение.

През февруари американецът спечели съдебния спор с НБА относно месечното си възнаграждение, след като то беше държано в ескроу сметка (доверителна сметка - бел.ред.) от декември.

В 10-те си сезона в Лигата, откакто беше избран от Бостън Селтикс в драфта през 2015 година, американецът има средно по 13.9 точки, 3.9 борби и 3.5 асистенции на мач.

