Повече от 50 деца тренират в залата по борба "Диана"

Над 50 деца взеха участие в тренировъчната сесия в специализираната зала по борба "Диана" в София. Тя е част от програмата за развитие на подрастващите от всички клубове в страната. Младите състезатели са във възрастовите групи U15 и U17 и са бъдещето на българската борба.

Значителна част от участниците са настанени в хотел "Диана 3", където са осигурени и условия за тяхното хранене. Всички разходи по подготовката, престоя и логистиката се покриват от бюджета на Българската федерация по борба (БФ Борба), като част от целенасочената политика за инвестиция в младите таланти, съобщават от централата.

Тренировъчният процес се ръководи от треньорите Бисер Георгиев и Светослав Миленков, които работят активно за изграждането на дисциплина, технически умения и състезателен дух у подрастващите.

Ръководството на БФ Борба, начело с Станка Златева, поставя като основен приоритет възраждането и надграждането на българските традиции в борбата - спорт, донесъл на страната ни десетки олимпийски, световни и европейски отличия. Акцент в управленската програма е създаването на устойчива система за развитие на млади състезатели, подобряване на условията за подготовка и гарантиране на равен достъп до качествен тренировъчен процес.

"БФ Борба ще продължи да инвестира в бъдещето на любимия ни спорт, като създава необходимите условия за развитие на ново поколение шампиони, които достойно да защитават името на България на международната сцена", заявиха от централа в официалния си уебсайт.