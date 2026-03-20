OG си запази шведския играч spooke

Отборът на OG съобщи официално, че Оле "spooke" Грундстрьом е подписал нов двугодишен договор с клуба.
24-годишният швед се присъедини към тима в началото на 2025 г. и оттогава поддържа стабилна форма с 1.09 рейтинг.
Снимка: OG
A diamond soon to be polished and he's here for the long run 👊 pic.twitter.com/poknEhSIPD— OG Counter-Strike (@OGesportsCS) March 19, 2026
