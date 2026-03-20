Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Йован Попович напусна Ботев Враца и застана начело на Балкан

  • 20 март 2026 | 12:23
  • 379
  • 0
Баскетболният треньор Йован Попович смени Ботев 2012 Враца с Балкан Ботевград.

Специалистът застава начело на ботевградчани, след като Балкан се раздели с доскорошния си старши треньор Васил Христов и бе воден временно от Иван Коцев.

По-рано днес от врачанския тим потвърдиха, че Попович напуска. Той бе привлечен в клуба през август 2025 година.

"Благодарим на Йован Попович! Това е треньор, който завинаги ще остане в историята на врачанския баскетбол! Поклон пред това, което направи за отбора на Ботев! Ти оставаш в сърцата на всички! Пожелаваме ти попътен вятър и много успехи", написаха от Ботев 2012 в социалните мрежи.

Функциите на старши треньор в Ботев 2012 вече ще бъдат изпълнявани от досегашния помощник Мирослав Ралчев.

Впоследствие от Балкан обявиха и назначението на Попович.

"Добре дошъл, Йован Попович! БК Балкан има нов старши треньор и това е Йован Попович. Пожелаваме му успех", гласи публикацията от отбора от Ботевград.

Обстановката в Балкан не е нова за специалиста, който и преди е работил в клуба.

Следвай ни:

