Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ще сътвори ли Барса нова голова фиеста?

Ще сътвори ли Барса нова голова фиеста?

  • 22 март 2026 | 07:00
  • 348
  • 0
Ще сътвори ли Барса нова голова фиеста?

Барселона ще посрещне Райо Валекано в мач от 29-ия кръг на Ла Лига, който е с начален час 15:00 и ще се играе на стадион "Спотифай Камп Ноу". Каталунците ще търсят победа, за да затвърдят лидерската си позиция в първенството, докато гостите от Мадрид се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона.

Барселона води в класирането с впечатляващите 70 точки след 28 изиграни мача. Каталунците имат отлична голова разлика със 77 отбелязани и 28 допуснати гола. На собствен терен "блуагранас" са спечелили 42 точки, като по този показател са първи в Ла Лига.

Райо Валекано се намира на 13-та позиция с 32 точки. Мадридският тим е отбелязал 28 гола и е допуснал 34. Съставът на Иниго Перес е сравнително слба гост с 12 завоювани точки далеч от дома.

Барселона е в отлична форма, с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Каталунците разгромиха Нюкасъл със 7:2 в Шампионската лига и се класираха за четвъртфиналите, преди това надделяха над Севиля с 5:2 в Ла Лига и завършиха наравно 1:1 с Нюкасъл в Англия. Серията включва още победа над Атлетик Билбао като гост с 1:0 и успех над Атлетико Мадрид с 3:0 за Купата на краля.

Райо Валекано показва колебливи резултати с две победи, две равенства и една загуба. Мадридчани загубиха последния си мач срещу Самсунспор с 0:1 в Лигата на конференциите, но продължиха напред. Преди това тимът завърши 1:1 с Леванте в Ла Лига и победи Самсунспор като гост с 3:1. В първенството бяха постигнати още равенство 1:1 със Севиля и победа с 3:0 над Овиедо.

За пореден път Педри ще е човекът с диригентската палка в средата на терена за Барселона. Каталунците ще могат да разчитат на почти пълен състав, включително на младата звезда Ламин Ямал, който продължава да впечатлява с изявите си. Роберт Левандовски остава основната голова заплаха за противниковите защити.

За Райо Валекано Алваро Гарсия се очертава като ключов играч, който ще трябва да поеме отговорност в офанзивен план. Иси Паласон и Серхио Камейо също ще бъдат важни фигури в атаката на мадридчани, докато опитният Оскар Трехо ще се опита да организира играта в средата на терена.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 31 август 2025 г. в мач от Ла Лига, когато Райо Валекано и Барселона завършиха наравно 1:1. Преди това, на 17 февруари 2025 г., Барселона победи Райо с минималното 1:0 на "Камп Ноу".

В последните пет срещи между двата тима каталунците имат три победи и две равенства, което показва, че мадридчани понякога създават проблеми на гранда от Барселона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

