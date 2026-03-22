Фейенорд и Аякс в сблъсък за второто място

Фейенорд и Аякс ще се изправят един срещу друг в голямото дерби от 28-ия кръг на Ередивизи. Двубоят ще започне в 15:30 часа на стадион "Де Кайп". Главен съдия на срещата ще бъде Дани Макели, който ще има отговорната задача да ръководи един от най-горещите сблъсъци в нидерландския футбол.

Фейенорд заема второ място в Ередивизи с 52 точки от 27 изиграни мача, като отборът е отбелязал 60 гола и е допуснал 39. Тимът на Робин ван Перси няма никакви шансове в битлата за титлата, защото изостава с цели 16 точки от убедителния лидер ПСВ Айндховен.



Аякс се намира на четвърта позиция с 47 точки и голова разлика 52:34. Грандаът от Амстердам прави много слаб сезон, който не отговаря на името и успехите му. Аякс е на 5 точки зад днешния си съперник и с евентуален успех в Ротердам може да се задържи в спора за втората позиция.

Фейенорд се представя солидно в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Тимът победи градския си съперник Екселсиор (Ротердам) с 2:1, завърши наравно 3:3 срещу НАК Бреда, загуби от Твенте с 0:2, а преди това записаха две последователни победи - срещу Телстар с 2:1 и срещу Го Ахед Ийгълс с 1:0.



Аякс от своя страна има две победи, две равенства и една загуба в последните си пет мача. Отборът разгроми Спарта (Ротердам) с 4:0, загуби от Грьонинген с 1:3, завърши наравно 0:0 срещу Цволе и 1:1 срещу НЕК Неймеген, а преди това победи Фортуна (Ситард) с 4:1.

Фейенорд ще разчита на своя водещ нападател Аясе Уеда, който се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Аякс. Японецът е в добра форма и ще търси да увеличи головата си сметка в този важен двубой. Ротердамци могат да разчитат и на Рахийм Стърлинг, който добавя допълнителна класа в атаката.



Младият талант Мика Годс ще води нападанието на Аякс. Белгиецът се представя впечатляващо през сезона и има на сметката си 14 попадения. В средата на терена важна роля ще играе опитният Дейви Клаасен, който се разписа в два поредни мача.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 14 декември 2025 г. в мач от Ередивизи, а Аякс победи с 2:0 на своя "Амстердам Арина". Преди това, на 2 февруари 2025 г., Аякс отново надделя над Фейенорд с 2:1.



Интересното е, че в последните пет срещи между двата отбора има два изключително убедителни успеха за Фейенорд - 6:0 на 7 април 2024 г. и 4:0 като гост на 27 септември 2023 г., което показва, че дербито често предлага неочаквани резултати.

Следвай ни:

Снимки: Imago