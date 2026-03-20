Флорида размаза Едмънтън без да получи гол

Вратарят Сергей Бобровски зaписа 53-тия си мач със суха мрежа в НХЛ, след като отрази 21 изстрела към вратата си при успеха с 4:0 на актуалния шампион Флорида Пантърс над Едмънтън.

Четирима различни голмайстори се разписаха за за гостите от щата Флорида, а други трима хокеисти завършиха срещата с по две голови подавания. Двукратните шампиони на НХЛ бяха в серия от шест поражения в последните си девет мача, но днешната победа не променя кой знае колко съдбата им в Източната конференция, след като остават на 140о място със 71 точки.

За Бобровски, който регистрира и четвърти мач със „суха мрежа“ през сезона, срещата е и 454-а победа в редовния сезон и по този показател той се нарежда на 7-о място в цялата история на Лигата, изравнявайки се с Къртис Джоузеф.

Коул Райнхард откри резултата в средата на първата третина, а малко преди нейния край Ей Джей Грийн удвои. Във втората част Антон Лундел при числено превъзходство направи 3:0, а Картър Ферхаеге добави четвъртия гол пет минути преди края на срещата.

Бостън Брюинс се развихри с 6:1 над Уинипег Джетс и заема 6-ото място в общото класиране на Изток. Давид Пастрънак вкара един гол и подаде за още един, а тимът дръпна с три гола след първите две третини. Виктор Арвидсон и Павел Заха също се разписаха по веднъж, както и Фрейзър Минтен и Джонатан Аспиро.

Тампа Бей е на 3-ото място на Изток с 88 точки, след като се справи категорично с 6:2 с Ванкувър Кенъкс. Дарън Радиш, Яни Гурде и Никита Кучеров вкараха три попадения за много кратко време във втората част. Кучеров и Антъни Сирели добавиха и по две завършващи подавания към головете си.

Брандън Хагел също вкара за седмата поредна победа на Тампа Бей, който вече има успокоителна преднина от четири точки над следващите го Питсбърг, Монреал, Бостън и Детройт в битката за по-добро място в плейофната решетка.

Бъфало Сейбърс, които поделят първото място на Изток с Каролина, смаза с 5:0 Сан Хосе Шаркс с два гола на Сам Карик, който направи и лично постижение с точки в 12 поредни мача. Расмус Далис завърши с гол и пас, а Логън Стенли добави две подавания, а вратарят им Алекс Лайън отрази 23 изстрела.

Отава спечели с 3:2 срещу Ню Йорк Айлендърс в директен сблъсък за място в елиминациите, но със 79 точки все още изостава с 4 от днешния си съперник и на 5 от последното вакантно място за „уайлд-кард“, заемайки 9-ото място. Брейди Ткачък донесе успеха на тима от канадската столица с точен изстрел 12.2 секунди преди края.

Детройт Ред Уингс преодоля също директен съперник – Монреал, но за доста по-високи етажи в класирането на Изток. „Червените криле“ биха с 3:1, като победата беше подсигурена от Алекс де Бринкат, който се разписа за 2:1 3:25 минути преди края. Джей Ти Компър вкара първия гол за тях в срещата, а Андрю Коп оформи крайния резултат на празна врата.

Вратарят Карел Веймелка записа втори „шътаут“ през сезона при успеха с 4:0 на Юта над Лас Вегас. Късметът на отбора от Солт Лейк Сити беше доста впечатляващ днес, след като вкараха три гола от първите си три удара в мача. Клейтън Келър се разписа два пъти, по веднъж добавиха Барет Хейтън и Джак Макбейн.