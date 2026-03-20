Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Виктор Илиев - снукър шампионите не са скучни

Виктор Илиев - снукър шампионите не са скучни

  • 20 март 2026 | 10:56
"Снукър играчите са скучни, тихи, скромни, нямат други интереси и таланти, освен пресмятането на ъгли, силата на удара и изчисленията в съзнанието си".

Виктор Илиев разбива на пух и прах този мит за изключително фината и изтънчена материя, наречена снукър.

Той е не само рекордьор за всички времена в историята на този спорт у нас, записвайки своя брейк от 145 точки в последното състезание от "WINBET Snooker League", но би изненадал всеки, който дръзне да демонстрира пред него разнородни заложби, в наглед по нищо несвързани направления.

"Тренирал съм бойни спортове, ходил съм на пеене, театър, танци, свирил съм на пиано, а сега започнах уроци по китара. Тези чупки, физиономии и порядки, които хората винаги свързват с нашия спорт, по никакъв начин не отговарят на истината", категоричен е Виктор и добавя:

"Имам 5 завършени състезания от формата Iron Man! Те включват 3,8 километра плуване, 180 колоездене и за финал - маратон. Започват директно едно след друго, като почивки няма. Стартираш в началото на деня и... когато завършиш - тогава!

Не обичам мрънкачите и сълзливите истории. Няма смисъл да товариш хората около себе си с подобни неща. Те нищо не могат да направят по въпроса. Загубих баща си, когато бях на 16 години. Рядко говоря по темата. Ние си знаем, с моята майка, какво е било, през какви препятствия сме минали и т.н. Защо другите да ги вълнува това? Дали всичко случило се не е повлияло на изграждането на моя характер? Това, което хората виждат от мен, не е и 50% от истинската ми същност. Но така се чувствам по-добре", споделя още Виктор.

Как се постига необходимата концентрация за брейк от 145?

Постигал ли е максимум по време на тренировки?

Кога започва 6-ият му Iron Man и какво включва подготовката за едно толкова изтощително натоварване?

И не на последно място - щеше ли българският снукър да съществува в настоящия си вариант, ако не беше президентът на федерацията Олег Велинов?

Отговорите на тези въпроси и подробности по още куп неочаквани, любопитни теми - от рекордьора ни Виктор Илиев!

Следвай ни:

