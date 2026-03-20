Петър Попангелов се включи в награждаването на призьорите от двата слалома за купа "Бороспорт"

Легендата на българските ски Петър Попангелов се включи в награждаването на призьорите от двата слалома за купа "Бороспорт" на Боровец, които бяха от календара на ФИС и БФ Ски, съобщават от централата.

При мъжете две победи постигна Иван Главчев (Юлен). В първия слалом втори е Константин Стоилов (Витоша ски), трети Марко Семерджиев (Пампорово). Във втория на втора позиция се нареди Семерджиев, а на трета Елиът Евънс (Швеция).

При жените първа и в двата дни бе Лирика Дева (Косово). В първия ден втора е втора е Ева Вукадинова (Боровец), а трета Зорница Серафимова (Витоша ски). Във втория слалом втора е Серафимова, а трета Ева Колева (Витоша ски).

Наградите на призьорите връчи и Иван Каневчев, координатор "Алпийски ски" във федерацията.