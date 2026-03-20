Остън Матюс беше опериран за контузия в коляното и ще отсъства близо 3 месеца

Капитанът на Торонто Мейпъл Лийфс - Остън Матюс, беше опериран за контузия в лявото коляното и ще отсъства поне 12 седмици за тима от Националната хокейна лига (НХЛ), съобщава АП.

28-годишният американец се контузи на 12 март при домакинската победа срещу Анахайм Дъкс с 6:4, когато се сблъска със съперниковия играч Радко Гудас. Чешкият състезател беше отстранен до края на двубоя и получи наказание от пет мача.

Матюс, който спечели Олимпийските игри в Милано-Кортина като капитан на САЩ, има 27 гола и 26 асистенции в 60 срещи през настоящия сезон.

Американецът е и водач във вечната ранглиста при голмайсторите за Торонто с 428 гола.