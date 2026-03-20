Над 1100 състезатели от 13 държави ще се борят за медалите на „Рамус София Оупън“ 2026

  • 20 март 2026 | 09:24
Над 1100 състезатели от 13 държави ще се борят утре за медалите на Тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София Оупън“ 2026. Състезанието се организира от Таекуондо клуб „Рамус” съвместно с Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и официално ще бъде открито в 12 ч. на 21 март 2026 г. (събота) в столичната зала „Асикс Арена“.

„Откакто турнирът стартира през 2014 г. досега не сме имали толкова много атлети, които да се състезават в рамките само на един ден. Интересът е огромен“, отбеляза Димитър Михайлов, вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и президент на Организационния комитет на „Рамус София Оупън“.

В битките ще участват състезатели от всички възрастови групи в дисциплините спаринг и пумсе. Срещите ще бъдат излъчвани на живо, така че и феновете на спорта, които нямат възможност да присъстват в залата, да могат да наблюдават схватките. Входът за децата до 12 години е безплатен.

„Участието на състезатели от държави с традиции в таекуондото като Испания, Гърция, Италия и Турция допълнително мотивира българските атлети“, посочи още организаторът на турнира Димитър Михайлов. За откриването са поканени официални гости, които ще приветстват състезателите и ще им пожелаят успех.

