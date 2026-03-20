Илиян Станчев: Няма да е лесно, но трябва да бием

Черноломец (Попово) приема утре Рилци (Добрич). Срещата е от 22-и кръг на Североизточната Трета лига.

„След доста перипетии, най-сетне започнахме полусезона. Предстои ни първи двубой като домакин. Трябва да го спечелим. Не очаквам да е лесно. Рилци е отбор с характер винаги труден за преодоляване. Отчитаме потенциала и амбициите му. Не смятам, че ни превъзхожда. Очаквам обаче да ни създаде доста трудности. Подготвяме се както винаги сериозно. След победата в последния ни мач има настроение. Важното е да покажем на терена, това което можем. Направим ли го, имаме добри шансове за успех. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.