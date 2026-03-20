Петър Кюмюрджиев за гостуването в Куклен

Едноименния тим на Созопол играе утре с Атлетик в Куклен. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Продължаваме неравната битка с кадровите ни проблеми. Загубата в последния мач, помрачи настроението ни. Поуката е, че винаги трябва да се влагаме докрай, за да поддържаме добрите резултати. Длъжни сме да го направим в предстоящия двубой. Атлетик е труднопреодолим отбор. Ще ни е тежко в Куклен. Мач – битка, в който трябва да демонстрираш характер. Естествено, че ще търсим пълен успех“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.