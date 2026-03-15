Валери Свиленов за успеха над Септември (Симитли)

Вчера, Ботев (Ихтиман) победи у дома Септември (Симитли) с 1:0. Срещата е от 23-ия кръг на Югозападната Трета лига. Валери Свиленов, треньор на Ботев коментира пред клубния сайт.

„Първото полувреме отстъпихме инициативата, гостите създадоха 2-3 положения за гол, които можеха да реализират, но имахме късмет. Наистина късметът ни покри да не изоставаме в резултата. Не бяхме на това ниво, което търсехме и едва ли не очаквахме, че противникът сам ще се победи. Но аз знаех как ще излязат, знаех, че ще бъдат агресивни, нахални и ще искат да спечелят двубоя. Говорихме го в съблекалнята, но като че ли момчетата не се вслушаха в думите ми. През второто полувреме коренно се променихме и стигнахме заслужено до успеха. Най-важното в този мач е, че спечелихме трите точки и продължаваме в добра серия без загубен двубой“.