Теодор Цветков преплува ледена миля в Антарктида и стана първият българин, покорил ледените води на шест континента

Българският ултраплувец Теодор Цветков записа ново историческо постижение, след като преплува ледена миля във водите на Антарктида – едно от най-екстремните места за плуване на планетата. С този успех той става първият българин, покорил суровите води на Южния океан, и е само на една ледена миля от завършването на легендарното световно предизвикателство Ice Sevens – плуване на ледена миля на всеки континент.

Пътят до това постижение започва с тридневно пътуване до Антарктида, серия от аклиматизационни и тестови плувания и внимателна подготовка за едно от най-тежките изпитания в леденото плуване. Кулминацията настъпва при температура на водата 0.9°C, а на въздуха -2°C, когато Теодор влиза в ледените води и преплува дистанцията от една ледена миля (1609 метра).

До момента българският плувец е преплувал ледени мили на шест континента:

Европа (България), Нова Зеландия (Австралия), Мексико (Северна Америка), Япония (Азия), Мароко (Африка) и Антарктика. Така обшата дистанция, измината само в ледени мили, вече надхвърля 9,6 километра, изплувани в ледени води под 5°C.

„Зад това постижение стоят много повече неща от самото плуване. Това са години тренировки, болка, чакане, лишения, моменти, които остават скрити за останалите. Когато влезеш в тази вода, студът пронизва цялото ти тяло. Всяко загребване е усилие, а всяка минута във водата е изпитание за тялото и ума. Щастлив съм, че успях да преживея този момент“, споделя трикратният рекордьор на Гинес с усмивка от едно от най-студените и диви места на Земята.

За Теодор Цветков всяко плуване е не само спортно постижение, но и послание. Чрез своите екстремни предизвикателства той обръща внимание на опазването на световните води и борбата със замърсяването им с пластмаса.

След покоряването на Антарктида до голямата цел остава само още едно плуване – ледена миля в Южна Америка, което ще завърши световното предизвикателство Ice Sevens.

„Водата, в която плуваме днес, е водата, която оставяме на следващите поколения. Ако можем да преодолеем собствените си граници, можем и да променим начина, по който се грижим за нашата планета“, сподели Цветков.