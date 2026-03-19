  Теодор Цветков преплува ледена миля в Антарктида и стана първият българин, покорил ледените води на шест континента

Теодор Цветков преплува ледена миля в Антарктида и стана първият българин, покорил ледените води на шест континента

  • 19 март 2026 | 19:52
Българският ултраплувец Теодор Цветков записа ново историческо постижение, след като преплува ледена миля във водите на Антарктида – едно от най-екстремните места за плуване на планетата. С този успех той става първият българин, покорил суровите води на Южния океан, и е само на една ледена миля от завършването на легендарното световно предизвикателство Ice Sevens – плуване на ледена миля на всеки континент.

Пътят до това постижение започва с тридневно пътуване до Антарктида, серия от аклиматизационни и тестови плувания и внимателна подготовка за едно от най-тежките изпитания в леденото плуване. Кулминацията настъпва при температура на водата 0.9°C, а на въздуха -2°C, когато Теодор влиза в ледените води и преплува дистанцията от една ледена миля (1609 метра).

До момента българският плувец е преплувал ледени мили на шест континента:

Европа (България), Нова Зеландия (Австралия), Мексико (Северна Америка), Япония (Азия), Мароко (Африка) и Антарктика. Така обшата дистанция, измината само в ледени мили, вече надхвърля 9,6 километра, изплувани в ледени води под 5°C.

„Зад това постижение стоят много повече неща от самото плуване. Това са години тренировки, болка, чакане, лишения, моменти, които остават скрити за останалите. Когато влезеш в тази вода, студът пронизва цялото ти тяло. Всяко загребване е усилие, а всяка минута във водата е изпитание за тялото и ума. Щастлив съм, че успях да преживея този момент“, споделя трикратният рекордьор на Гинес с усмивка от едно от най-студените и диви места на Земята.

За Теодор Цветков всяко плуване е не само спортно постижение, но и послание. Чрез своите екстремни предизвикателства той обръща внимание на опазването на световните води и борбата със замърсяването им с пластмаса.

След покоряването на Антарктида до голямата цел остава само още едно плуване – ледена миля в Южна Америка, което ще завърши световното предизвикателство Ice Sevens.

„Водата, в която плуваме днес, е водата, която оставяме на следващите поколения. Ако можем да преодолеем собствените си граници, можем и да променим начина, по който се грижим за нашата планета“, сподели Цветков.

Още от Водни спортове

Петър Стойчев е готов за дебат със Стефка Костадинова

Петър Стойчев е готов за дебат със Стефка Костадинова

  • 19 март 2026 | 09:51
  • 2797
  • 6
Шест български златни медала на скокове във вода в Австрия

Шест български златни медала на скокове във вода в Австрия

  • 17 март 2026 | 02:43
  • 1321
  • 0
Александра Лукоянова спечели първата регата от веригата "ЕвроИлка Къп"

Александра Лукоянова спечели първата регата от веригата "ЕвроИлка Къп"

  • 16 март 2026 | 11:54
  • 608
  • 0
Националите по плуване подкрепиха "лъвиците" на Таня Гатева в мача с Украйна

Националите по плуване подкрепиха "лъвиците" на Таня Гатева в мача с Украйна

  • 15 март 2026 | 14:07
  • 466
  • 2
Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство в клас Ял 6

Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство в клас Ял 6

  • 13 март 2026 | 10:33
  • 485
  • 0
Отиде си още една легенда на българския спорт

Отиде си още една легенда на българския спорт

  • 12 март 2026 | 13:38
  • 14777
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 19305
  • 163
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 10364
  • 8
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 2789
  • 10
Играят се реваншите в Лига Европа, Фрайбург първи стигна до гол

Играят се реваншите в Лига Европа, Фрайбург първи стигна до гол

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 9759
  • 0
Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

  • 19 март 2026 | 19:17
  • 2598
  • 0
Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 114
  • 0