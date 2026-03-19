  3. В Челси твърдят, че са открили „къртицата“ в съблекалнята си

  • 19 март 2026 | 18:52
От Челси са открили самоличността на виновника за изтичането на информация от съблекалнята преди загубите от ПСЖ в Шампионската лига. Мениджърът Лиъм Росиниър разкри, че клубът е идентифицирал и се е справил с „къртицата“, която е разпространила стартовия състав преди двата мача срещу Пари Сен Жермен.

Шефовете на Челси стоят зад Росиниър въпреки отпадането от ШЛ

Преди първия осминафинален двубой в Париж целият титулярен състав на Розениор беше публикуван от френските медии. По подобен начин, в навечерието на реванша, излезе новината, че Уесли Фофана няма да започне като титуляр, а двойка централни защитници ще бъдат Трево Чалоба и Йорел Хато.

Енцо Фернандес отказа да обвърже бъдещето си с Челси след отпадането от ШЛ

И двете информации се оказаха верни, което предизвика вътрешно разследване в клуба, довело до откриването на виновника. Според "Дейли Мейл", изтичането на информация не е дошло директно от играч и се счита за „външно“.

„Знаем кой е. Не е направено със злонамерени подбуди към мен или към отбора. Знаем откъде идва и сме се справили със ситуацията," заяви наставникът

От Челси отказаха да назоват името на виновника.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 1031
  • 2
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
  • 688
  • 0
Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

  • 19 март 2026 | 16:52
  • 2449
  • 2
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

  • 19 март 2026 | 16:00
  • 893
  • 0
Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

  • 19 март 2026 | 15:38
  • 6875
  • 6
Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

  • 19 март 2026 | 15:37
  • 1848
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 19057
  • 163
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 10258
  • 8
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 2711
  • 10
Започнаха реваншите в Лига Европа

Започнаха реваншите в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 9740
  • 0
Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

  • 19 март 2026 | 19:17
  • 2578
  • 0
Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 102
  • 0