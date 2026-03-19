В Челси твърдят, че са открили „къртицата“ в съблекалнята си

От Челси са открили самоличността на виновника за изтичането на информация от съблекалнята преди загубите от ПСЖ в Шампионската лига. Мениджърът Лиъм Росиниър разкри, че клубът е идентифицирал и се е справил с „къртицата“, която е разпространила стартовия състав преди двата мача срещу Пари Сен Жермен.

Преди първия осминафинален двубой в Париж целият титулярен състав на Розениор беше публикуван от френските медии. По подобен начин, в навечерието на реванша, излезе новината, че Уесли Фофана няма да започне като титуляр, а двойка централни защитници ще бъдат Трево Чалоба и Йорел Хато.

И двете информации се оказаха верни, което предизвика вътрешно разследване в клуба, довело до откриването на виновника. Според "Дейли Мейл", изтичането на информация не е дошло директно от играч и се счита за „външно“.

„Знаем кой е. Не е направено със злонамерени подбуди към мен или към отбора. Знаем откъде идва и сме се справили със ситуацията," заяви наставникът

От Челси отказаха да назоват името на виновника.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages