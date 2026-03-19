Баскетболна легенда в 3x3 идва в България, за да обучава деца по покана на Пини Гершон

Човекът, сочен като абсолютен властелин на стрелбата от далечно разстояние на планетата в играта 3x3 за последните цели две десетилетия - Анджело Цагаракис пристига в България, за да научи и българските деца да стрелят добре. Французинът с гръцки корени идва у нас по специална покана на израелската легенда с български паспорт - Пини Гершон, съобщават от БФ Баскетбол.

Гершон, който е директор „Развитие“ към родната федерация по баскетбол и отговаря за развитието на всички национални отбори при подрастващите, е уговорил 41-годишния Цагаракис да бъде водещата фигура в два баскетболни кампа, които ще се проведат това лято в Самоков. Цагаракис вече е потвърдил, въпреки изключително натоварената си програма като селекционер на всички национални отбори на Гърция по 3x3.

Камповете, които са изградени изцяло върху индивидуалната работа с момчета на възраст между 14 и 19-годишна възраст ще бъдат с фокус върху фундаментите на стрелбата от разстояние - специалитет на бившия гард на националния отбор на Франция в 3x3. Домакин на двата кампа (20 юли-27 юли, 27 юли-3 август) е инж. Петър Георгиев, президент на шампиона на България Рилски спортист, който ще приеме и децата, и техните треньори в арена „Самелион“.

Редом на паркета в арена „Самелион“ до бронзовия медалист с Франция от Световното първенство по 3x3 през 2017 година Анджело Цагаракис ще застане и самият Пини Гершон, заедно с още куп специалисти в индивидуалната работа с деца - не само в областта на техническите елементи, но и на кондиционната подготовка.

Анджело Цагаракис е роден на 3 юни 1984 г. Баща му е грък, майка му е французойка. Роден е и израства във Франция. Прави първите си стъпки в баскетбола именно във Франция, като минава през всички национални отбори на „петлите“ при юношите, младежите и мъжете. Известен в цял свят с изумително прецизната си стрелба от разстояние, която му носи най-големите успехи в кариерата му в играта 3x3.

Цагаракис печели индивидуалната световна титла по стрелба от тройката от първенството на планетата по 3x3 през 2017 г. в Нант. На същото световно, 191-сантиметровия гард извежда Франция по исторически бронзов медал отборно. През 2018 г., на Европейската купа по 3x3 в Букурещ, той става европейски шампион в конкурса по стрелба от тройката.

През 2015 г., Цагаракис е обявен от Световната федерация по баскетбол (ФИБА) за играч номер 1 на планетата в 3x3. Французинът и до ден днешен държи куп индивидуални рекорди в САЩ, където вкарва 9 тройки за 28 минути общо 41 точки в мач от гимназиалната лига. Играе и в колежанската лига отвъд океана, след което се завръща в Европа и се състезава професионално във Франция и в Гърция.

