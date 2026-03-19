Матева на 1/4-финал на двойки в Монастир, загуби при дуетите на Нестеров и Генов в Ираклион

  • 19 март 2026 | 18:00
Българката Александра Матева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

20-годишната Матева и германката Естела Йегер победиха представителките на домакините Алаа Есид и Анен Ребе с 6:1, 7:5 за 71 минути.

Така за място на полуфиналите те очакват поставените под номер 3 Йози Демс (Германия) и Милана Жабраилова (Русия).

Това е първи четвъртфинал за сезона за Матева във веригата на Международната федерация по тенис ITF при жените.

Междувременно Пьотр Нестеров и Антъни Генов отпаднаха на 1/4-финалите на двойки в надпреварата на хард в Ираклион с награден фонд 25 000 долара.

Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна), четвърти поставени, отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от Бувайсар Гадамаури (Белгия) и Юън Лъмсдън (Великобритания) с 1:6, 5:7, след като загубиха първите пет и последните три гейма в мача.

Антъни Генов и Джайлс Хъси, номер 1 в надпреварата при дуетите, също бяха елиминирани на четвъртфиналите, след като допуснаха обрат от испанците Рафаел Искиердо Луке и Иманол Лопес Морийо с 6:1, 6:7(4), 5-10 след 103 минути на корта.

