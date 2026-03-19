RESTART OPEN CUP 2026 събира на 22 март на писта "Стената" в Пампорово любители на ските и сноуборда

  • 19 март 2026 | 17:55
Второто издание на състезанието за алпийски скиори и сноубордисти RESTART OPEN CUP 2026 ще се състои на 22 март на писта "Стената" в Пампорово. Надпреварата ще се проведе с подкрепата на община Чепеларе и "Пампорово" АД, съобщиха за БТА организаторите Станислав и Георги Вангелови от РЕСТАРТ ЗОНА 82.

Състезанието е замислено като събитие, което събира скиори и сноубордисти, споделящи общата страст по белите писти, а класирането за купата е част от състезателния дух по снежните трасета, уточняват домакините.

В програмата е включена и надпревара в комбинация ски и сноуборд, която според организаторите популяризира мултиспортното участие.

Записването за участие в RESTART OPEN CUP 2026 продължава до 21 март, а състезанията ще бъдат в дисциплините алпийски слалом по сноуборд (2 манша), алпийски гигантски слалом със ски (2 манша), както и комбинация ски + сноуборд. Възрастовите групи са U9, U11, U13, U15, U19, мъже и жени, мастърс (35+ до 82 г.). Комбинираната дисциплина е насочена към увеличаващите се напоследък последователи на скиоро-бордистите Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Естер Ледецка, уточнява Станислав Вангелов. Според него RESTART OPEN CUP 2026 е повече празник на любителите на ските и сноуборда в края на зимния сезон, отколкото състезание.

В категория ски ще може да се кара и с телемарк ски, нещо класически ретро и забравено, което в момента се стараем да наложим в Средните Родопи, обяснява Станислав Вангелов. Според него една от целите на второто издание на RESTART OPEN CUP е да покаже, че дори туристите могат да се спуснат по състезателното трасе.

Организаторите акцентират върху условието, че състезанието е отворено за масовия скиор. В него могат да се включат ски учители и аматьори, спускайки се по предварително подредено трасе, обезопасена писта, с медицинско осигуряване. Празничната атмосфера на купата ще бъде допълнена от музика и коментатор на ски плац „Студенец“, където е предвидено мястото за публика. Намеренията на домакините са да превърнат RESTART OPEN CUP в ежегодно закриващо събитие в края на ски сезона.

Снимка: БТА

