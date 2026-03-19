Valve обяви грандиозна промяна в CS2

Разработчиците на Counter-Strike франчайза - Valve, пуснаха нов ъпдейт за CS2, който въвежда сериозни промени в механиката на презареждане в заглавието.

‼️ This is how the new CS2 ammo system works:



▪️ Instead of total ammo count, you now have individual magazines

▪️ All remaining ammo in the magazine is discarded after reloading



— CS2 NEWS (@CS2News_EN) March 18, 2026

След обновлението при презареждане вече се губят всички останали куршуми в пълнителя, което прави решенията по време на игра значително по-рискови.

Променен е и броят на пълнителите - повечето оръжия получават по три резервни, докато M4A4 има четири. Най-сериозно е засегнат снайперът AWP, който вече разполага с едва 15 изстрела на рунд.

Снимка: CS2