Български медицински екипи и екипи за сигурност взеха участие в Тирено-Адриатико като част от подготовката си за Джиро д’Италия

Подготовката за домакинството на Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria навлиза в активна фаза. Български екипи от секторите за сигурност и спешна медицинска помощ се включиха в обмен на опит с италианските екипи по време на колоездачното състезание Тирено-Адриатико 2026, което се проведе в Италия от 9 до 15 март и е организирано от RCS Sports Group.

В практическото посещение участие взеха експерт от дирекция „Спешна медицинска помощ“ на Министерството на здравеопазването, лекари от ЦСМП – София, както и служители на Пътна и Охранителна полиция към Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), ангажирани с планирането и координацията на сигурността като част от подготовката за домакинството на първите три етапа на Обиколката на Италия в България през май тази година.

Работното посещение беше организирано от Министерството на младежта и спорта в сътрудничество с Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи по покана на италианските партньори, ангажирани с организацията на надпреварата. Основната цел беше българските екипи да се запознаят на място с организацията на сигурността и медицинската помощ при голямо

колоездачно събитие, да се осъществи необходимата координация с италианските екипи и да се проследи в реална среда динамиката на дейностите по време на състезание от подобен мащаб.

В рамките на последващи работни срещи бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с реакция при инциденти, медицински протоколи и взаимодействие между различните служби.

От българска страна беше представена и организацията по сигурността и медицинското подсигуряване на първите три етапа от тазгодишното Джиро.

Освен определените медицински екипи от ЦСМП – София е осигурена координация с болнични лечебни заведения, други центрове за спешна медицинска помощ и системата за спешна медицинска помощ по въздуха, както и с екипите на Пътна и Охранителна полиция към Главна дирекция “Национална полиция”, отговорни за сигурността, контрола и организацията на движението по цялото трасе на състезанието, така че при необходимост да бъде гарантирана бърза и адекватна реакция.

Обменът на опит с италианските партньори е важна стъпка в общата подготовка по организацията на Giro d’Italia - Grande Partenza Bulgaria и в синхронизирането на работата между всички институции и екипи, които ще имат роля за безопасното и успешно провеждане на състезанието в България.