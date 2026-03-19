Анас Маздрашки достигна полуфиналите в Египет

Анас Маздрашки достигна до полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин и Никита Билозерцев (Украйна) се справиха с датчаните Себастиан Йоргенсен и Андре Майнерц с 6:2, 6:3. Те взеха аванс от по 4:1 гейма и в двата сета, катозатчовиха мача за малко повече от час. Това е първо класиране на Маздрашки за полуфинал при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете.

На сингъл българският тийнейджър, който получи "уайлд кард", отпадна в първия кръг след поражение Руслан Касцюкевич (Беларус) с 6:2, 3:6, 4:6.