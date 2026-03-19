Ива Иванова е 1/4-финалистка в Шарм Ел Шейх

  • 19 март 2026 | 14:03
  • 239
  • 0
Ива Иванова е 1/4-финалистка в Шарм Ел Шейх

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 българка елиминира във втория кръг китайката Шъюй Е с 4:6, 7:5, 7:5 след три часа и четвърт игра.

19-годишната Иванова на три пъти имаше пробив аванс в първия сет, но допусна обрат. Във втората част тя реализира ранен брейк, а при 5:4 сервираше за изравняване на резултата, но пропусна три сетбола и позволи на съперничката да изравни. Българката веднага след това отново проби и от втори опит успя да затвори частта.

В решаващия трети сет българската тийнейджърка успя да навакса пасив от 3:5 и с четири поредни гейма стигна до крайната победа.

Така за място на полуфиналите тя ще играе срещу квалификантката Виктория Мълвил (САЩ).

