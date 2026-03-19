  Рони О'Съливан отново се справи с Шон Мърфи

Рони О'Съливан отново се справи с Шон Мърфи

Рони О'Съливан отново се справи с Шон Мърфи

Рони О'Съливан увеличи положителния си баланс срещу Шон Мърфи, след като спечели с 5:3 и се класира за четвъртфиналите на World Open в Юшан. След като избра да играе ограничен брой турнири през сезона, това ще бъде първият четвъртфинал за Ракетата, откакто достигна финала на Мастърса в Саудитска Арабия миналия август.

По-рано тази седмица О’Съливан заяви, че е използвал времето извън турнирите, за да възстанови играта и техниката си. Той вече е споделял, че единствената му останала цел е да спечели рекордна осма световна титла.

Днешната победа е реванш за загубата му с 0:4 от Мърфи по-рано през сезона на големия турнир в Рияд, Саудитска Арабия. Така О’Съливан вече има 15 победи от 19 професионални срещи срещу Мърфи.

Именно Мърфи поведе с 2:1, като направи най-високия брейк в мача – 139 във втория фрейм. След това обаче 41-кратният победител в ранкинг турнири О’Съливан пое контрола. Серии от 70, 121, 89 и 76 точки му донесоха четири от следващите пет фрейма и място на четвъртфинал срещу Райън Дей, който победи Артемис Зизинс с 5:4.

След победата О’Съливан подчерта, че в момента за него по-важни са представянията, а не резултатите:

„Шон играе невероятно добре. Много е силен. Бях доволен, когато стана 2:2 – помислих си, че поне съм в мача срещу играч от топ класа. Да спечеля е още по-добре“, каза 50-годишният О’Съливан. „Ако успея да преминавам добре през топката, ще съм наред. Няма значение дали печеля или губя. Вече мога да го правя. Честно казано, беше мъчително – много тежка работа.

За мен самото излизане и игра е победа. Дали ще спечеля или загубя е без значение. Да изляза и да не се страхувам – това е победа. Радвам се да съм там и да чувствам, че ако получа шанс, мога да направя нещо. Преди си мислех: „Само да не пропусна, не ме оставяйте на масата“. Това ми беше в главата.“

Марк Алън постигна убедителна победа с 5:0 срещу Джоу Юлонг и си осигури място на четвъртфиналите, както и участие в предстоящия Шампионата на тура в Манчестър, където се класират само топ 12 играчи за сезона.

Алън направи най-висок брейк от 129 точки и ще се изправи срещу У Идзъ, който победи шампиона от Мастърс Кайрън Уилсън с 5:2.

След мача Алън заяви, че се надява по-агресивният му стил да му помогне до края на сезона:

„Искам да вкарвам повече точки, но не можеш да го насилиш. В последните турнири поемам повече рискове – това идва от увереността. Принуждавам се да го правя и в тренировките. Понякога изглеждаш глупаво и губиш фреймове от играчи, които очакваш да победиш, но мисля, че това ми помага. Казвам си – ако бих го направил в клуба, направи го и сега. Ще отнеме време.“

