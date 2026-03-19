Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Гърция

  • 19 март 2026 | 13:08
Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Нестеров надделя над поставения под номер 7 в схемата Лука Потенца (Италия) с 5:7, 6:3, 6:4 след малко повече от три часа игра.

23-годишният българин загуби първия сет след ключов пробив за 5:6, но успя да изравни със серия от три поредни гейма след 3:3 във втората част. В решаващия трети сет той направи страхотен обрат, след като изоставаше с 0:3 и беше само на точка от 0:4 при собствен сервис, но впоследствие след 2:4 взе четири последователни гейма, за да оформи успеха си.

В турнира на двойки Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна), четвърти поставени, ще играят по-късно днес на четвъртфиналите срещу Бувайсар Гадамаури (Белгия) и Юън Лъмсдън (Великобритания).

Антъни Генов и Джайлс Хъси (Великобритания), които са номер 1 при дуетите, също достигнаха до четвъртфиналите, където ще се изправят срещу испанците Рафаел Искиердо Луке и Иманол Лопес Морийо.

Още от Тенис

Български сблъсък на тенис турнира в Бадалона

Български сблъсък на тенис турнира в Бадалона

  • 19 март 2026 | 02:19
  • 1882
  • 0
Отложиха мача на Григор Димитров в Маями заради дъжд

Отложиха мача на Григор Димитров в Маями заради дъжд

  • 18 март 2026 | 23:04
  • 21910
  • 17
Топалова с победа в Испания, загуба за Каратанчева

Топалова с победа в Испания, загуба за Каратанчева

  • 18 март 2026 | 20:48
  • 2312
  • 0
Ива Иванова стартира с победа в Египет, Шиникова отпадна

Ива Иванова стартира с победа в Египет, Шиникова отпадна

  • 18 март 2026 | 16:03
  • 638
  • 0
Илиян Радулов не даде сет на испанец в Бадалона

Илиян Радулов не даде сет на испанец в Бадалона

  • 18 март 2026 | 15:02
  • 543
  • 0
Кузманов допусна ранно поражение в Задар

Кузманов допусна ранно поражение в Задар

  • 18 март 2026 | 14:22
  • 819
  • 0
Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

  • 19 март 2026 | 11:56
  • 5815
  • 4
Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

  • 19 март 2026 | 11:19
  • 16751
  • 46
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 19170
  • 28
Лудогорец няма право на грешка във Варна

Лудогорец няма право на грешка във Варна

  • 19 март 2026 | 07:50
  • 10245
  • 58
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 5988
  • 0
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 90986
  • 372