Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Нестеров надделя над поставения под номер 7 в схемата Лука Потенца (Италия) с 5:7, 6:3, 6:4 след малко повече от три часа игра.

23-годишният българин загуби първия сет след ключов пробив за 5:6, но успя да изравни със серия от три поредни гейма след 3:3 във втората част. В решаващия трети сет той направи страхотен обрат, след като изоставаше с 0:3 и беше само на точка от 0:4 при собствен сервис, но впоследствие след 2:4 взе четири последователни гейма, за да оформи успеха си.

В турнира на двойки Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна), четвърти поставени, ще играят по-късно днес на четвъртфиналите срещу Бувайсар Гадамаури (Белгия) и Юън Лъмсдън (Великобритания).

Антъни Генов и Джайлс Хъси (Великобритания), които са номер 1 при дуетите, също достигнаха до четвъртфиналите, където ще се изправят срещу испанците Рафаел Искиердо Луке и Иманол Лопес Морийо.