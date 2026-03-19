Шайбите от финалите в Милано-Кортина 2026 ще останат в Залата на славата на хокея

Шайбите, с които бяха отбелязани победните голове във финалите при мъжете и при жените на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, ще останат в постоянната колекция на Залата на славата на хокея, след като бяха дарени от Международната федерация по хокей на лед (IIHF), съобщава АП.

От Залата публикуваха изявление, след като Джак Хюз, който отбеляза решаващото попадение в продължението за мъжкия отбор на САЩ срещу Канада, каза пред ESPN, че иска да получи шайбата, за да я подари на баща си Джим.„Тези предмети се съхраняват, излагат и споделят с фенове по целия свят чрез нашия музей и международни програми, като по този начин се гарантира, че най-съществените моменти от Олимпийски игри и световни първенства остават защитени и достъпни за световната хокейна общност. Изпитваме огромно уважение към мъжете и жените, които създават тези незабравими мигове на леда, и оставаме ангажирани да съхраняваме техните постижения по отговорен, сигурен и достъпен начин за феновете“, се казва в изявлението на управата на Залата на славата на хокея.САЩ спечели златото при мъжете, жените и на параолимпийския хокей, побеждавайки Канада във всеки от финалите и печелейки трите титли за първи път в една и съща година. Меган Келър отбеляза победния гол при жените, също в продължението, като тази шайба също е част от ескпозицията.„Тези дарени предмети представляват определящи моменти на най-голямата световна сцена и са част от хокейна история“, коментира президентът и изпълнителен директор на Залата на славата Джейми Динсмор в изявление в понеделник относно олимпийската експозиция. „Изложбата Олимпиада 2026 ще помогне да се гарантира, че тези незабравими олимпийски мигове ще бъдат достъпни и съхранени за нашите гости от целия свят.“, допълни той.

Стик на американеца Брейди Ткачак и ръкавици на съотборника му Джак Айкъл, както и екипи на капитана на Канада Сидни Кросби и на шведския нападател Вилям Ниландер, са сред над 70 предмета, които ще бъдат изложени за ограничен период.„От Зимните олимпийски игри в Нагано през 1998 година IIHF предоставя на Залата на славата на хокея на лед официални шайби и други исторически предмети и обекти, отбелязващи ключови моменти от всеки олимпийски хокеен турнир, включително от емблематичния златен гол на Сидни Кросби на финала от 2010 година във Ванкувър, както и шайбата от победното попадение на Натали Даруиц от Световното първенство през 2008 година. Нашата мисия е да събираме, съхраняваме, изследваме, излагаме и популяризираме предмети, изображения и истории, които са значими за световното наследство на хокея. Залата на славата е създадена да почита всички, които са направили изключителен принос към играта.“, заявяват още от Залата на славата.